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إليكم احوال الطقس لهذا الاسبوع

17 - مايو - 2021
آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 10:21 صباحًا
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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طقس ربيعي يؤثر على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وقد تؤثر جبهة رطبة على لبنان يومي الاحد والاثنين مع احتمال امطار محلية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
٢- الجو: قليل السحب ويتشكل الضباب على الجبال القريبة من الساحل في فترات بعد الظهر والعصر
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل الضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.

الاربعاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٧ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح شمالية غربية ضعيفة.

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