إليكم التسعيرة الجديدة للمحروقات

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

استنادا الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ 21/8/2020، واستنادا الى الموافقة الاستثنائية من السيد رئيس الجمهورية و السيد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة والسيد وزير المالية والسيد حاكم مصرف لبنان والسيد وزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات حيث اصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالتالي:

بنزين 98 اوكتان ١٣٣٢٠٠ ل. ل

بنزين 95 اوكتان١٢٩٠٠٠ ل. ل

ديزل أويل ١٠١٥٠٠ ل. ل

قارورة غاز منزلي ٩٠٤٠٠ ل. ل،

على ان تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية استناداً الى جدول تركيب الاسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021