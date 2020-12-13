إليكم التقرير اليومي لـمستشفى رفيق الحريري

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 35 حالة حرجة لديه، وحالتي وفاة.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 248.
– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة المنصرمة: 21.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 773.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.
– حالات وفاة: 2.