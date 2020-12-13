إليكم التقرير اليومي لـمستشفى رفيق الحريري

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 35 حالة حرجة لديه، وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 248.

– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة المنصرمة: 21.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 773.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.

– حالات وفاة: 2.