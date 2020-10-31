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إليكم التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري … 30 حالة حرجة

منذ 41 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، شفاء مريضين، وتحسن حالتي مصابين في العناية المركزة، وبالتالي نقلهما إلى وحدة العزل، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، واستقرار عدد الحالات الحرجة على 30.

وجاء في التقرير الذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 355 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 28.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 600 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.
– حالات وفاة: 0.

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