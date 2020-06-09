إليكم الطرقات المقطوعة حتى الآن احتجاجا على تردّي الأوضاع المعيشية

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قطع متظاهرون عددا من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية وذلك احتجاجاً على تردّي الأوضاع الإقتصادية، والتقنين الشديد بالتيار الكهربائي، واستمرار ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

والطرقات المقطوعة حتى الآن هي:

طريق عام المرج – البقاع

طريق عام حلبا العبده في محلة برقايل

طريق تعلبايا – سعدنايل البقاعية

طريق عام المريجات – زحلة محلة مفرق قب الياس

اوتوستراد البداوي بالاتجاهين

الطريق امام محطة دير عمار

عدد من شوارع منطقة التبانة في طرابلس

الطريق بالقرب من مصرف لبنان في الحمرا

اوتوستراد التبانة بالاطارات المشتعلة