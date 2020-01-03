أخبار لبنان

إليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم الجمعة

الثورة لا تموت وثوار لبنان لم يتعبوا ولم يملوا، وعادوا بقوة، اليوم الجمعة، إذ أقفلوا معظم الطرقات رافضين الحكومة التي يشكلها الرئيس المكلف حسان دياب، رافعين الشعارات المنددة بالسلطة والحكم.

 

والطرقات المقطوعة حتى الآن هي:

نفق نهر الكلب والطريق البحرية

اوتوستراد عاليه عند مفرق شويت نزولاً ومحلة ضهر الوحش صعوداً ۔

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اوتوستراد الجية

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع: تعلبايا – مثلث كامد_اللوز – غزة – جب جنين۔

الطرقات المقطوعة في طرابلس : ساحة النور – التبانة – البداوي

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا وعكار: ساحة حلبا – العبدة – البيادر – المحمرة

المصدر lebanese-forces
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