استمع لاذاعتنا

إليكم القطاعات المستثناة من قرار الإقفال

منذ 5 دقائق
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

A A A
طباعة المقال

مع اتخاذ قرار الاقفال التام في البلاد، سيتم استثناء بعض القطاعات، وهي:

_ خدمة الديليفري بالمطاعم والباتيسري
_شركات الامن والحراسة
_شركات النفايات
_الشقق المفروشة
_الجيش وقوى الامن
_وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، الجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء
_المطار وكل ما يرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية
_كهرباء لبنان وكل ما يتعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء والاتصالات ogero و alfa و Touch لتأمين الانترنت وشبكة الهاتف
_المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات
_كل مصالح المياه وما يتعلق بها
_المطبوعات
_نقل البضائع
_المصارف ومصرف لبنان ووالمؤسسات المالية ومؤسسات نقل وتحويل وتوزيع الاموال
_كل ما هو مرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير وجمع ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية
_اعضاء السلك الدبلوماسي
_القضاة والمحامون بما يرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة
_الاعلام
_محال الصيرفة
_ المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الداخلية
    بالوثيقة – العودة إلى المفرد والمزدوج
    المدارس
    المجذوب: لمتابعة التعليم عن بعد لباقي هذا الأسبوع
    مطار بيروت
    انخفاض عدد الوافدين إلى مطار بيروت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاي الزنجبيل بالليمون
    مع بداية الشتاء … تخلص من سموم الجسم بهذه المشروبات
    نهر الامازون
    بالفيديو: نهر الأمازون حرارته لا تصدق… يقتل الزائر الفضولي ويراه السكان “مقدسا”
    الملكة إليزابيث ويظهر البيانو الذهبي خلفها
    ما سر البيانو الذهبي الذي ظهر خلف الملكة إليزابيث … وهل يعود لصدام حسين؟