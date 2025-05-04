إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!

تشهد الانتخابات البلدية والاختيارية في عدد من بلدات وقرى قضاء كسروان وجبيل والمتن الشمالي والشوف، منافسات متقاربة في بعضها، وحسم مبكر في بعضها الآخر، وسط مشاركة متفاوتة وتنافس سياسي ومناطقي بارز.

فوز “كامل” في بكفيا

حصدت لائحة “إرادة صلبة بتعمل فرق” برئاسة نيكول الجميّل كامل عدد المقاعد في بكفيا – المحيدثة، والمؤلفة من 15 مقعداً.

تقدّمٌ “مريح” للائحة مدعومة من كنعان في ضهر الصوان

تحقّق لائحة “مروان بو فرح” المدعومة من النائب إبراهيم كنعان تقدماً مريحاً في بلدة ضهر الصوان المتنية، وذلك بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.

تقدم كبير للائحة “كلنا لضيعتنا” في بيت شباب

في بلدة بيت شباب الشاوية القنيطرة، تم تسجيل تقدم كبير للائحة “كلنا لضيعتنا” برئاسة كميل عطا الله، التي تحظى بدعم قوي من التيار الوطني الحر وحزب الكتائب وآل المر. وقد أظهرت المعطيات الأولية تقدمًا ملحوظًا لصالح اللائحة، حيث فاقت الفوارق بين لائحة “كلنا لضيعتنا” وبقية اللوائح الأخرى بشكل كبير.

تقدم كبير للائحة “الثنائي الشيعي” في الغبيري

أما في بلدية الغبيري، فكانت المنافسة على أشدها بين لائحة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) ولائحة الحراك الشعبي المنافسة. ورغم الحملة النشطة التي قادها الحراك الشعبي، إلا أن لائحة الثنائي الشيعي سجلت تقدماً كبيرًا في النتائج الأولية، حيث تفوقت على منافسيها.

فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدية حارة حريك

في بلدية حارة حريك، التي تُعد من أبرز معاقل حزب الله، فازت لائحة التنمية والوفاء بفارق كبير.

“نهضة جونية” تثبت حضورها وتفوز بالمخاتير في حارة صخر

أعلنت حملة “نهضة جونية” أن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى فوز كامل لائحتها الاختيارية في منطقة حارة صخر، في وقت أظهرت فيه النتائج الأولية بعد فرز 11% من أصوات المدينة (أي 1020 صوتاً من أصل نحو 9000 ناخب)، تقدّم لائحة “نهضة جونية” بنسبة 63%، مقابل 37% للائحة “جونيتنا”.

عمشيت: تقدّم كاسح لـ”أمل عمشيت” وطوني عيسى نجم الصناديق

في بلدة عمشيت، أحرزت لائحة “أمل عمشيت” تقدّماً ساحقاً حتى الساعة بنتيجة 15-0، أي فوز كامل بأعضاء المجلس البلدي، فيما تصدّر الممثل طوني عيسى المرشحين، بعد أن نال 312 صوتاً، وهي النسبة الأعلى حتى الآن.

بولونيا: فوز للائحة غسطين تحت شعار الإنماء

في بلدة بولونيا، حسمت المعركة لصالح لائحة “بولونيا بتستاهل إنماء” برئاسة يوسف جورج غسطين، التي فازت كاملة بالمقاعد البلدية، مدفوعة بخطاب إنمائي وتنموي ركّز على مواصلة المشاريع الخدماتية.

الضبية: الكتائب تقترب من الحسم عبر “بلديتنا بتجمعنا”

في الضبية، سجّلت لائحة “بلديتنا بتجمعنا” برئاسة نبيل طعمة والمدعومة من حزب الكتائب اللبنانية، تقدّماً كبيراً، حيث تشير النتائج إلى تفوّقها على منافسيها بفارق واسع. وتتمركز المنافسة في هذه البلدة بين لوائح حزبية ومستقلة، في ظل اهتمام إعلامي وجماهيري بالمواجهة.

الجديدة – البوشرية – السد: باخوس يقترب من الفوز

أظهرت نتائج الفرز الأولي في الجديدة – البوشرية – السد، بعد احتساب نحو 2000 صوت، تقدّم لائحة “صار وقتا” برئاسة أوغوست باخوس بفارق يقارب 500 صوت عن لائحة جان أبو جودة. وذكرت “ليبانون ديبايت” أن هذه اللائحة تحظى بدعم النائب إبراهيم كنعان وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية.

قرطبا: مارتينوس يحافظ على التقدّم باسم الإنماء الجبيلي

في بلدة قرطبا، وبعد فرز أصوات 1354 ناخباً، تتقدّم لائحة “قرطبا بتستاهل” برئاسة فادي مارتينوس، رئيس اتحاد بلديات جبيل، بفارق 180 صوتاً. ويُعتبر هذا التقدّم بمثابة تأكيد على استمرار الثقة الشعبية بمسار التنمية المحلي.

جبيل: الحواط يُرسّخ نفوذه

في جبيل، سجّل تقدّم أولي للائحة “جبيل أحلى”، المدعومة من النائب زياد الحواط، ما يُشير إلى استمرار القاعدة الشعبية التي أسسها منذ توليه رئاسة البلدية سابقًا، قبل انتقاله إلى الندوة البرلمانية.

التعزانية: “القوات اللبنانية” تحسم المواجهة أمام التيار

في بلدة التعزانية، فازت اللائحة المدعومة من “القوات اللبنانية” كاملة، برئاسة ربيع أبي منصور، في مواجهة لائحة “التيار الوطني الحر” التي ترأسها أنطوان أبي منصور، في مؤشر على تراجع التيار في بعض مناطقه التقليدية.