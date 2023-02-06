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إليكم الوفود المشاركة في لقاء باريس الخماسي حول لبنان

منذ ساعة واحدة
قصر الإليزيه

قصر الإليزيه

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أفادت معلومات الـ”LBCI” بعض التفاصيل حول الوفود المشاركة في اللقاء الخماسي بشأن لبنان، وتبين التالي:

– عن الجهة الفرنسية يشارك كل من آن غوغين مديرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية وباتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط
– باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ترأس الجانب الاميركي
– المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا يترأس الوفد السعودي
– محمد الخليفي مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الاقليمية يرأس الجانب القطري
– سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف يشارك عن الجانب المصري

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