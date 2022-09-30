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إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

منذ 18 دقيقة
المولدات الخاصة

المولدات الخاصة

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر أيلول هو التالي: 16.350 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

_ للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 120.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x16.350 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 240.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 16.350 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

17.985 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

_ للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
– قدرة 5 أمبير: 120.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 17.985 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 240.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 17.985 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
*تضاف 120.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

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