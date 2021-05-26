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إليكم تسعيرة دولار السوق السوداء صباح اليوم

26 - مايو - 2021
آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 10:12 صباحًا
الدولار

الدولار

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بعد أن أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس ما بين 12900 و13000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، سجل سعر صرفه صباح اليوم الاربعاء، ما بين 12900 للشراء و12950 ليرة لبنانية للمبيع للدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

وكان حاكم مصرف لبنان أعلن بدء العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة ” Sayrafa”مؤكداً ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة الصرافة “Sayrafa”بسعر 12 الف ليرة للدولار الواحد، بعد ان كانت التوقعات سابقا تتحدث عن سعر تداول يبدأ عند 10 الاف ليرة، ولكن، تؤكد مصادر المركزي ان تحديد هذا السعر أتى من خلال دراسة السوق انطلاقاً من السعر الحالي للدولار “الاسود” والذي يقارب مستويات 13 الف ليرة للدولار تقريباً.

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