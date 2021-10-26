إليكم تفاصيل الاجتماع بين ميقاتي مع وفد نقابات النقل البري والاتحاد العمالي

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر.

وقال وزير الداخلية بعد الاجتماع: اجتمعنا للبحث في موضوع الاضراب الذي كان مقررا غدا، وقد طرح رئيس اتحاد النقل البري موضوع دعم السائقين العموميين وسأبدأ بالدراسة اللازمة، بناء لتوجيهات الرئيس ميقاتي، لإعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك.

أما بالنسبة الى خطة الدعم فقد ابدى الرئيس ميقاتي الاستعداد الكامل لمتابعة هذا الموضوع وقد أعد وزير الأشغال خطة قدمت الى وزير المالية الذي احتسب كلفتها مؤكدا أن لها الكثير من الايجابيات على قطاع النقل العام البري والعمومي وعلى الوضع الاجتماعي عموما.

وطرح الاتحادان مهلة شهر لانجاز مشروع الدعم ووعد الرئيس ميقاتي خيرا، ونحن نتمنى في هذا الظرف الصعب أن يتحمل السائقون معنا قليلا وهم قد تحملوا الكثير، لأننا لا نريد أن ينزلق البلد الى وضع أمني غير محسوب غدا او في اي وقت آخر.

وقال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان: لقد تباحثنا في اربعة مواضيع اولها الدعم ومصادر التمويل، فعمل الحكومات هو الوقوف الى جانب ناسها وشعبها، لذا فقد تم الاتفاق على موضوع الدعم والبدء بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من دعم لقطاع النقل البري اعتبارا من 1-12-2021.

وأضاف، أن الحكومة والوزراء المعنيون يسعون لايجاد مصادر التمويل، ومعالجة موضوع المخالفات في النقل البري. ومن هنا أعلن تعليق تحرك الغد لنبدأ بتنفيذ ما اتفقنا عليه وأهم نقطة هي موضوع دعم قطاع النقل البري