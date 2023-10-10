إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يترافق طقس خريفي مع كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان ما يؤدي الى طقس متقلب بين الصحو والممطر احيانا خصوصاً اليوم ويرافقنا في الايام المقبلة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.

طقس اليوم الثلاثاء:

١- الحرارة: بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم اجمالاً وممطر احياناً مع حدوث برق ورعد فيما تشتد الامطار في بعض المناطق خصوصاً على الجبال والشمال

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

– الاربعاء: غائم اجمالاً مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة عموما خصوصاً شمالا والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٠ و٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

– الخميس: غائم اجمالاً مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة عموما خصوصاً شمالا والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٠ و٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.