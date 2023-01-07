السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 14 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، تترافق مع تساقط أمطار خفيفة ومحلية تستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١
– الجو : غائم وممطر احيانا وثلوج خفيفة على ١٩٠٠متر تنخفض الى مستوى ١٧٠٠متر صباحاً يتحول غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية نهاراً
– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa
– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الاثنين: غائم جزئيا مع تشكل الضباب و احتمال تساقط امطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

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