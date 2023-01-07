إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، تترافق مع تساقط أمطار خفيفة ومحلية تستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١

– الجو : غائم وممطر احيانا وثلوج خفيفة على ١٩٠٠متر تنخفض الى مستوى ١٧٠٠متر صباحاً يتحول غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية نهاراً

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa

– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الاثنين: غائم جزئيا مع تشكل الضباب و احتمال تساقط امطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.