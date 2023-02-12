الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 44 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر يؤثر على لبنان تخرقه تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع فيما يستمر الجو بارد والحرارة ما دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد جبلا….في التفاصيل :

الاحد :
١- الحرارة ساحلاً ٧ و ١٥ درحة، بقاعا بين -٢ و ١٠ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١ و ٩
٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الاثنين: طقس مستقر غائم جزئياً اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيا اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٤ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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