إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثّر مرتفع جوي على لبنان يؤدي الى طقس مستقر وتخرقه تقلبات جوية ضعيفة الاربعاء فيما يستمر الجو بارداً والحرارة ما دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد جبلا.

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٧ و ١٥ درحة، بقاعا بين -٢ و١٠ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١ و ٩.

– الجو: غائم جزئياً.

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪.

– الضغط الجوي السطحي ١٠٢٢ hpa.

– الرؤية جيدة.

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيا اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٤ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: طقس متقلب غائم جزئياً اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً واحتمال تساقط امطار محلية غير شاملة وزخات ثلجية على ١١٠٠متر والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.