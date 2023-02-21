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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 21 - فبراير - 2023 11:11 صباحًا
الطقس

الطقس

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يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام الثلاث المقبلة، ومن المتوقع ان تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ اليوم. لا عواصف متوقعة في المدى المنظور.

التفاصيل:

الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلاً ١٠ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و ١٣ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : شرقية ليلاً وجنوبية وغربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الاربعاء: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وجنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الخميس: طقس غائم اجمالا مع احتمال زخات مطر خفيف ومحلي والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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