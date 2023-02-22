إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر يستمر لثلاثة ايام، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ مطلع شهر آذار.

ولا عواصف متوقعة في المدى المنظور.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً ١٠ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و 13 وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢

– الجو : غائم جزئياً

– الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لمطر خفيف ومحلي والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الجمعة: طقس غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لمطر خفيف ومحلي والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.