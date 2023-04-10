إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس دافئ جدا اليوم نتيجة تدفق كتل حارة نسبياً فوق منطقتنا ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

وبدءا من الظهر، ستؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الرطبة التي تبدأ ضعيفة وتشتد منتصف الأسبوع وتترافق مع أمطار غزيرة وثلوج جبلا على الـ١٥٠٠ متر وتنحسر ليل الخميس.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً ١٩ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢٧ درجة.

٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة ومغبر قليلاً، ترتفع الرطوبة بعد الظهر مع احتمال أمطار رعدية محلية تتركز جبلاً وفي الداخل

٣- الرياح: متقلبة نشطة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس غير مستقر والجو غائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطار تكون محلية وثلوج على الجبال العالية جدا. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٨ و١٨ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.

الأربعاء: طقس غير مستقر والجو بارد وغائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق بعد الظهر والثلوج تلامس الـ١٥٠٠ متر لكن من دون تأثير تراكمي. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و١٥ درجة ساحلا، بين ١ و١٠ درجات بقاعاً وبين ٣ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.