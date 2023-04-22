إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقرّ ومعتدل ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا في الايام المقبلة.

اليكم تفاصيل الطقس:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا

٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

الاحد: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية وتتراوح الحرارة بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س