السبت 2 شوال 1444 ﻫ - 22 أبريل 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 48 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقرّ ومعتدل ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا في الايام المقبلة.

اليكم تفاصيل الطقس:

السبت:
١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا
٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

الاحد: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية وتتراوح الحرارة بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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