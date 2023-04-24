إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع.
الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درحة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا
٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣
الثلاثاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الاربعاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س