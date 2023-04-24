الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 53 دقيقة
الطقس

الطقس

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طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع.

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درحة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا
٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣
الثلاثاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاربعاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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