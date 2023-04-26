الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 14 دقيقة
الطقس

الطقس

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يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة اليوم ويوم غد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تكون باردة نسبياً صباحاً ومعتدلة نهاراً، ومن المتوقّع أن يتأثر طقس لبنان بمنخفض جوي ممطر بين ظهر يوم الجمعة ويستمر لغاية الاثنين بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر، وذروة الامطار ستكون يوم السبت وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن ١٩٠٠متر.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاربعاء:
١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ٧ و٢٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا
٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

الخميس: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة: يتحول تدريجيا الى غير مستقر وغائم جزئيا مع تساقط امطار رعدية محلي غير شاملة وثلوج على الحبال العالية ٢٣٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٨ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

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