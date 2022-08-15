الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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ما زال طقس صيفي مريح يؤثر على لبنان، لتعود وترتفع الحرارة تدريجيا بقاعاً وجبلاً بدءا من غد الثلاثاء فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً ساحلا والرطوبة عالية مع تشكل ضباب على الجبال.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٥ درجة.
٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: غربية وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الثلاثاء : طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلا ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاربعاء: طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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