إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة وطقس خريفي غير مستقر يترافق مع امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.

وستعبر هذه الكتل سريعاً فوق لبنان بحيث يعود استقرار الطقس يوم غد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٤ و ٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٢ درجة

– الجو : غائم جزئياً الى غائم وتتساقط امطار رعدية نهارا تكون غزيرة في بعض وتتساقط حبات البرد في بعض المناطق

– الرياح : متقلبة شمالية غربية الى شرقية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

– الرؤية تسوء محلياً

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: غائم جزئيا احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س .

الجمعة: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.