إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان منخفض جوي بطقس خريفي غير مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة ويستمر في الأيام المقبلة بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر.

ويحمل المنخفض الجوي معه أمطارا متفرقة غزيرة في بعض المناطق وعلى فترات خصوصا على السواحل والجبال، مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ٢٢ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: غائم وممطر أحيانا

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصا جبلاً وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء محليا بسبب الضباب

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانا خصوصا صباحاً وشمالا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحياناً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.