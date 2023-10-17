الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 58 دقيقة
الطقس

الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد غزارتها مساء بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال برق ورعد.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا (يوم الخميس) ترافقها رياح ناشطة وبرق ورعد ، ويستمر حتى مساء الجمعة حيث يستقر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع ابتداء من صباح السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و 28 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة شمالا في الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود خلال النهار .
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة خلال النهار، ومن المتوقع ان تشتد غزارتها مساء بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال برق ورعد.

الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ، تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتبقى الرياح ناشطة مع أمطار غزيرة شمالا يرافقها أحيانا برق ورعد.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء فيتحول الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة، في الداخل من 15 إلى 20 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة الصباحية والمسائية.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6،44
-ساعة غروب الشمس: 18،02

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