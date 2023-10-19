الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ دقيقتين
الطقس

الطقس

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يهيمن الطقس المتقلّب مع احتمال أمطار محلية، لغاية يوم الجمعة، فيما الأمطار تشتد أحيانًا، اليوم، يرافقها استقرار في درجات الحرارة.

يعود الاستقرار الكليّ، السبت، مع ارتفاع الحرارة مجددًا وتدريجيًا.

إليكم التفاصيل التالية:

الخميس: غير مستقر مع أمطار رعدية محلية تشتد أحيانًا والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ درجة بقاعًا وبين ١٢ و ٢٢ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الجمعة: متقلب مع احتمال أمطار محلية، بعد الظهر وفي بعض المناطق والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ درجة بقاعًا وبين ١٢ و ٢٢ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

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