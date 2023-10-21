إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

عاد الاستقرار الجوي إلى لبنان، مع ارتفاع درجات الحرارة، لتصبح فوق معدلاتها الموسمية يومي الاحد والاثنين.

وليس هناك منخفضات ممطرة في المدى القريب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة: بين ٢٣ و ٢٨ ساحلا وبين ١١ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر

– الجو : مشمس ويتخلل الجو سحب عالية

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة اجمالا احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa

– الرؤية: جيدة

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١١ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الاثنين: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١١ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.