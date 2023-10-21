السبت 6 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 21 أكتوبر 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 12 دقيقة
الطقس

الطقس

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عاد الاستقرار الجوي إلى لبنان، مع ارتفاع درجات الحرارة، لتصبح فوق معدلاتها الموسمية يومي الاحد والاثنين.

وليس هناك منخفضات ممطرة في المدى القريب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة: بين ٢٣ و ٢٨ ساحلا وبين ١١ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر
– الجو : مشمس ويتخلل الجو سحب عالية
– الرياح: شمالية غربية ضعيفة اجمالا احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa
– الرؤية: جيدة
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١١ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الاثنين: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١١ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

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