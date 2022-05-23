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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

23 - مايو - 2022
الطقس

الطقس

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تؤدي كتل هوائية رطبة وباردة قليلا متمركزة فوق تركيا حالياً الى طقس متقلب مع انخفاض الحرارة وتساقط امطار محلية ورياح نشطة وثلوج خفيفة على محيط القرنة السوداء. الا أن هذه الكتل تنكفئ تدريجياً ظهراً ليعود الطقس الى الاستقرار في الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بالحرارة.

في التفاصيل
الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٤ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١١ و٢١ درجة.
٢- الجو: غائم جزئيا مع امطار متفرقة قبل الظهر وضباب على الجبال
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الثلاثاء: طقس مستقر معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاربعاء: طقس مستقر معتدل ومشمس اجمالاً والحرارة مستقرة نسبياً تتراوح بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

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