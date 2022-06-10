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إليكم تفاصيل طقس الـ”ويك أند”

منذ 19 ساعة
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس حار، يترافق مع ارتفاع محدود وتدريجي بدرجات الحرارة.

وتعود وتنخفض درجات الحرارة الاحد مع طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية بين منتصف ليل الاحد والاربعاء نتيجة منخفض جوي سيتمركز فوق البحر الاسود.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٧ درجات
– الجو : مشمس
– الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: قليل السحب والحرارة ترتفع تتراوح بين ٢١ و ٣٢ درجة ساحلا ١٥ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الاحد: قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال زخات مطر منتصف الليل وصباح الاثنين والحرارة وتنخفض قليلاً تتراوح بين ١٩ و ٢٩ درجة ساحلا ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

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