إليكم تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

تؤثر كتل حارة على لبنان بطقس رطب جدا وحار ساحلا، جاف وحار جدا بقاعاً وجبلا. وهذه الكتل حارة التي تتمركز فوق شبه الجزيرة العربية والعراق تستمر لغاية غدا السبت مع ارتفاع الحرارة جبلاً وبقاعاً اليوم فيما تبقى مستقرة ساحلاً مع رطوبة عالية والتي تزيد من الشعور بالحرّ الشديد وتبقى هذه الكتل الحارة ضمن اطار موجات الحرّ الاعتيادية التي يشهدها لبنان خلال فصل الصيف. من جهة اخرى يرجى التنبه من خطر نشوب الحرائق في الاحراج خصوصاً جبلاً وفي الداخل.
تفاصيل طقس اليوم الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و٣٣ درجة بقاعا بين ٢٠ و ٤٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و٣١ درجة.
٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس قليل السحب فيما تنخفض درجات الحرارة بقاعا وجبلاً وتتراوح بين ٢٧ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٢ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.
الاحد: تنحسر الكتل الحارة طقس قليل السحب فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بقاعا وجبلاً وبشكل محدود ساحلا وتتراوح بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.