إليكم تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

تؤثر كتل حارة على لبنان بطقس رطب جدا وحار ساحلا، جاف وحار جدا بقاعاً وجبلا. وهذه الكتل حارة التي تتمركز فوق شبه ‏الجزيرة العربية والعراق تستمر لغاية غدا السبت مع ارتفاع الحرارة جبلاً وبقاعاً اليوم فيما تبقى مستقرة ساحلاً مع رطوبة عالية والتي ‏تزيد من الشعور بالحرّ الشديد وتبقى هذه الكتل الحارة ضمن اطار موجات الحرّ الاعتيادية التي يشهدها لبنان خلال فصل الصيف. من ‏جهة اخرى يرجى التنبه من خطر نشوب الحرائق في الاحراج خصوصاً جبلاً وفي الداخل‎.‎

تفاصيل طقس اليوم الجمعة‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و٣٣ درجة بقاعا بين ٢٠ و ٤٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و٣١ درجة‎. ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب‎ ‎

‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة‎.‎

طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: طقس قليل السحب فيما تنخفض درجات الحرارة بقاعا وجبلاً وتتراوح بين ٢٧ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٢ و ٣٩ بقاعاً وبين ‏‏٢٢ و٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س‎.‎

الاحد: تنحسر الكتل الحارة طقس قليل السحب فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بقاعا وجبلاً وبشكل محدود ساحلا وتتراوح ‏بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على ‏الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س‎.‎