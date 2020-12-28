إليكم توصيات لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون

أعلنت المديرية العامة لقوى المن الداخلي أن لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية – المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي- عقدت اليوم، في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدّة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون.

وأقرّت التوصيات التّالية:

الموافقة على اصدار دليلين متعلقين بصانعي القرار وبآمري السجون وأماكن التوقيف، وذلك في إطار اجراءات حماية السجون واماكن التوقيف

من وباء كورونا عند نقل واستقبال الموقوفين أو في حال الكشف عن حالات تعاني من هذا الفيروس بينهم.

الاسراع في مكننة السجلات الصحية العائدة للسجناء.

التشدّد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمُحتجَزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المُزمنة.

متابعة العمل بجميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بشأن تخفيف الاكتظاظ

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ.

وبحسب البيان، فإن شعبة العلاقات العامّة تقومُ بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.