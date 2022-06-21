الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
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إليكم جدول أسعار المحروقات الجديدة

منذ 33 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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صدر عن وزارة الطاقة جدول أسعار جديد للمحروقات، وباتت الأسعار على الشكل الآتي:

– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 679000 (- 8000)

– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 689000 (- 8000)

– المازوت: 738000 (- 13000)

– الغاز: 350000 (- 10000).

ويفاقم الارتفاع المستمرّ في أسعار المحروقات معاناة اللبنانيين ويزيد من أعبائهم الكبيرة، خصوصاً على صعيد البنزين بحيث إن المواطن يجد نفسه أمام تكلفة أسبوعية تتخطى المليون ليرة لتعبئة سياراته، تجعله يحصر تنقلاته بنطاق العمل، حتى أن الكثير من الموظفين والعمّال باتوا يعتبرون أن المبالغ التي ينفقونها على تنقلاتهم إلى مكان العمل باتت تتجاوز الراتب الذي يتقاضونه بأشواطٍ.

ويعد لبنان وفق أحدث تقرير صادر عن منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ضمن قائمة البلدان ذات البؤر الساخنة للجوع، كما لا يزال يعاني من أزمات على مستوى الأدوية، والاستشفاء، والطحين والخبز، وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل الداخلية.

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