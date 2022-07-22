إليكم جدول أعمال جلسة مجلس النواب في 26 تموز

جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الواقع في 26 تموز 2022، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر:

الوقوف دقيقة صمت حدادا” على النواب السابقين بيار دكاش ـ محمد عبد الحميد بيضون – فارتيكس شامليان ـ غسان الأشقر وصلاح الحركة”.

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 89: فتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 6500 مليار ليرة لبنانية منه 4000 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و 2500 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971: طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت و الإمتيازات و الحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195: طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333: طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640: طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح

6- مرسوم رقم 6490: إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.

7- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102: تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقــــــــم 328، تاريـخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة /150/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963، ( قانون النقد و التسليف ) و المادة /15/ من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف و إنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائــع ) و بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 ( قانون الإجراءات الضريبية ).

8- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469: الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة اليابان.

9ـ اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 ( قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

10ـ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون 144 ( قانون موازنة 2019 ) الصادر بتاريخ 31/7/2019 .

11ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل بندين من الجدول رقم (9 ) الملحق بقانون موازنة العام 2019 – المقدم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سلييم عون و أحمد الخير.

12ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 72 من القانون رقم 326 (موازنة العام العام 2001 – المقدم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية- نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سلييم عون و أحمد الخير.

13ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 ( الموازنة العامة و الموازنات الملحقة للعام 2020 – المقدم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سلييم عون و أحمد الخير.

14ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 /1991 المقدم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سلييم عون و أحمد الخير.

15ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من القانون رقم 243/2012 ( قانون السير الجديد ). المقدم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سلييم عون و أحمد الخير.

16ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق مالي خاص بأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية – المقدم من النائب غسان سكاف.

17ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 346 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني و الجعفري بتاريخ 16/7/1962 – المقدم من النائب علي حسن خليل.

18ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تمديد المهل القانونية و القضائية و العقدية و الضرائبية المقدم من النائب غازي زعيتر.

19ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى دعم العائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره 300 دولار أميركي ( Fresh ) – المقدم من النائب أشرف ريفي.

20ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقــــم 163/2011 لتضمينه خريطة و إحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية و المنطقة الإقتصادية الخالصة جنوبا” وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني و المعروف بالخط 29 – المقدم من النائب حسن مراد.

21ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 (تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية) – المقدم من النائب بولا يعقوبيان.

22ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية – المقدم من النائب نديم الجميّل

23ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا و المتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019 – المقدم من النائب فراس حمدان.

24ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 56 و 57 من مرسوم إشتراعي رقم102 الصادر في 16/9/1983 ( قانون الدفاع الوطني ) – المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.

25ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى حماية مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت – المقدم من النواب سامي الجميل ـ نديم الجميل ـ الياس حنكش وسليم الصايغ.

26ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى منح الأجراء العاملين في القطاع الصحي مساعدة إجتماعية – المقدم من النائب بلال عبد الله.

27ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إضافة مادة إلى القانون رقم 131/2019 المتعلق بحماية حرش بيروت – المقدم من النائب فؤاد مخزومي.

28ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى زيادة السن القانونية للتقاعد الحكمي لبلوغ السن القانونية للتقاعد للضباط في الخدمة الفعلية من رتبة ملازم إلى رتبة مقدم و لرتباء و أفراد الجيش – المقدم من النواب علي عمّار ـ حسن فضل الله ـ رامي أبو حمدان.

29ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 42/86 تاريخ 24 أيلول 1986 الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب – المقدم من النواب ملحم خلف ـ ميشال الدويهي ـ فراس حمدان ـ رامي فنج – وضاح الصادق ـ إبراهيم منيمنة ـ بولا يعقوبيان ـ الياس جرادة و سنتيا زرازير.

30ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تخصيص أرض مطمر الكوستا برافا لبناء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنارة مطار رفيق الحريري الدولي و دعم الطاقة في بيروت -المقدم من النائب فؤاد مخزومي.

31ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إستعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية -المقدم من النواب علي فياض إبراهيم الموسوي ـ حسن عز الدين و حسن فضل الله.

32ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة المروحية الإيطالية من رسوم التقاضي و رسوم الفراغ و الإنتقال – المقدم من النواب ندى البستاني ـ سيمون أبي رميا و نعمة إفرام.

33ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب -المقدم من النواب الياس جرادة و نجاة عون صليبا.

34ـ إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 16 من قانون البلديات و المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في إنتخاب أعضاء مجلس النواب و قانون البلديات و قانون المختارين- المقدم من النائب رازي وديع الحاج.

35- اقتراح القانون المعجّل المكررالرامي الى تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة 68 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 – ( نظام الموظفين ) – المقدم من النائب بلال عبد الله.

36- اقتراح القانون المعجّل المكررالرامي إلى إضافة فقرة على الفقرة الأخيرة من نص المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ 18/10/1994 – المقدم من النائب الياس اسطفان.

37- اقتراح القانون المعجّل المكررالرامي إلى تعديل المادة 12 من قانون نظام الموظفين – المقدم من النائب طوني فرنجية.

38- اقتراح القانون المعجّل المكررالرامي إلى تعديل في سن نهاية الخدمة و التقاعد- المقدم من النائب طوني فرنجية.

39- اقتراح القانون المعجّل المكررالرامي إلى منع أي شكل من أشكال الدمج أو الإندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان ، جراء الثورة السورية – المقدم من النائب فادي كرم.

40- اقتراح القانون المعجّل المكررالرامي إلى إعتبار مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت معلماً يخلّد ذكرى فاجعة إنفجار 4 آب 2020 – المقدم من النواب رامي فنج ـ بولايعقوبيان ـ ياسين ياسين ـ ميشال الدويهي ـ فراس حمدان و مارك ضو.