إليكم جدول مواعيد طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023:

1- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023 و الرحلات غير المعدلة ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023 و الرحلات الملغاة ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023 مرفقة داخل رابط الخبر.

إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني2023.

• استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.

• أما بالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.

للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة: www.mea.com.lb

التفاصيل في الصور أدناه: