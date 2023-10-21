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إليكم جدول مواعيد طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2023 6:41 مساءً
طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023:

1- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023 و الرحلات غير المعدلة ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023 و الرحلات الملغاة ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023 مرفقة داخل رابط الخبر.

إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني2023.
• استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
• أما بالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.

للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة: www.mea.com.lb

التفاصيل في الصور أدناه:

 

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