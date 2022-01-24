الأثنين 21 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 24 يناير 2022 |
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إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

منذ 5 ساعات
الطرقات الجبلية

الطرقات الجبلية

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أفادت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر “تويتر” أن، “طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط”.

وأضافت أن “طريق جزين كفرحونة البقاع الغربي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية”.

وقالت: إن “الطرقات الجبلية المقطوعة هي: عيناتا الارز – كفردبيان حدث بعلبك – المنيطرة حدث بعلبك – العاقور حدث بعلبك – جرد مربين الهرمل – الهرمل سير الضنية – معاصر الشوف كفريا – تنورين اللقلوق – تنورين حدث الجبة – القبيات الهرمل – ترشيش زحلة – اكروم الرويمة – الفنيدق القموعة القبيات”.

وأضافت “طريق عام شبعا عين عطا وشبعا الهبارية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج”. وتابعت “طريق شبعا حاصبيا سالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي”.

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