إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
– عيناتا – الارز.
– عيون السيمان – حدث بعلبك.
– حدث بعلبك – افقا – العاقورة.
– الهرمل – سير الضنية.
أما طريق الهرمل القبيان سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.
طريق #الهرمل #القبيات سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد
— التحكم المروري (@tmclebanon) December 15, 2020
الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج :#عيناتا_الارز #عيون_السيمان #حدث_بعلبك #حدث_بعلبك #افقا #العاقورة #الهرمل #سير_الضنية
— التحكم المروري (@tmclebanon) December 15, 2020