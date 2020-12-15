إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا – الارز.

– عيون السيمان – حدث بعلبك.

– حدث بعلبك – افقا – العاقورة.

– الهرمل – سير الضنية.

أما طريق الهرمل⁩ ⁧‫القبيان‬⁩ سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.

طريق #الهرمل #القبيات سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد — التحكم المروري (@tmclebanon) December 15, 2020