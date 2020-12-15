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إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

منذ 45 دقيقة
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
– عيناتا – الارز.
– عيون السيمان – حدث بعلبك.
– حدث بعلبك – افقا – العاقورة.
– الهرمل – سير الضنية.

أما طريق الهرمل⁩ ⁧‫القبيان‬⁩ سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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