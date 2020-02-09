أخبار لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم الأحد

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أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج حالياً. وطريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج حالياً.

 

والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق النبطية: شبعا – عين عطا، راشيا الوادي، شبعا – كفرشوبا، شبعا – شويا، شبعا – الهبارية.

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والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق حلبا: القبيات -الهرمل، مشمش – مرجحين، القموعة – مرجحين، القموعة – القبيات، كفرتون – الرويمة.

والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق طرابلس وزغرتا: عيناتا – الأرز، تنورين – حدث الجبة، تنورين – اللقلوق، جرد مربين – الهرمل، بقاعصفرين – جرد النجاص.

الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق كسروان: كفردبيان – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك.

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