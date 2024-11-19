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إليكم حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على صور!

19 - نوفمبر - 2024
صحفيون يصورون ارتفاع أعمدة الدخان نتيجة غارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان

صحفيون يصورون ارتفاع أعمدة الدخان نتيجة غارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان

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أفاد رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال بأن حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية على صور وقراها حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بلغت شهيدين و21 جريحاً نقلوا إلى مستشفيات صور.

فيما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفيه أن غارات الجيش الإسرائيلي ليوم أمس الاثنين 18 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 28 شهيدا و 107 جرحى.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء الحرب على لبنان حتى يوم أمس 3544 شهيدا و 15036 جريحا.

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