إليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 7 و8/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ممتدة منذ أشهر دون أي إصلاحات تخطو السلطة باتجاهها لتحسين وضع المواطن اللبناني الذي يكابد يوميا من أجل تحصيل لقمة عيش تحاربه فيها سلطة الأمونيوم، سلطة تتاجر بالمواطن المكلوم بعين “وقحة” بعد انفجار 4 آب ووجدته فرصة لمزيد من السرقة والنهب من خلال المساعدات التي وصلت من الأشقاء العرب إلى الشعب اللبناني. فمنذ أيام رأينا كيف تخزن الدولة الطحين العراقي في المدينة الرياضية رغم وجود أزمة طحبين بحسب الأفران، ورأينا كيف تم تلف جزء منه بسبب سوء التخزين، في أصعب مرحلة يحتاج فيها لبنان لتوفير أي مادة أساسية

ودفعت هذه الأزمة الاقتصادية مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وبينما يموت اللبناني حرفيا من شدة الضغوطات، ثمة سلطة فاسدة تتقاسم الخراب لتشكيل حكومة أحزاب معدلة جينيا لتتلاقى مع المبادرة الفرنسية دون أي اعتبار لمأساوية الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينذر بكوارث لا تحمد عقباها لا سيما مع العقوبات الأميركية التي تطال أركان السلطة اللبنانية واحدا تلو الآخر.