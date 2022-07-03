إليكم طريقة معرفة نتائج الامتحانات الرسمية المهنية والفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه سيتم اصدار نتائج ‏الامتحانات الرسمية – شهادتي الامتياز الفني والمشرف ‏المهني اليوم الاحد السادسة مساء. ‏

وقالت في بيان “حيث أنّ أعمال التصحيح وإدخال العلامات ‏والتدقيق ذات الصلة بشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني ‏قد انتهت، وبهدف تمكين المرشحين للشهادتين المذكورتين ‏اعلاه من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة ‏الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج ‏الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني ‏يوم الاحد الواقع فيه 3 تموز 2022 في تمام الساعة السادسة ‏مساءً”. ‏

أضافت: “يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة ‏الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين:‏

http://results.vte.gov.lb/