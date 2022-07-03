إليكم طريقة معرفة نتائج الامتحانات الرسمية المهنية والفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه سيتم اصدار نتائج الامتحانات الرسمية – شهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني اليوم الاحد السادسة مساء.
وقالت في بيان “حيث أنّ أعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني قد انتهت، وبهدف تمكين المرشحين للشهادتين المذكورتين اعلاه من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني يوم الاحد الواقع فيه 3 تموز 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً”.
أضافت: “يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين: