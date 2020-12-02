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إليكم طقس الأيام المقبلة

منذ 6 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من الظهر بخاصة في الداخل وعلى الجبال.

الحالة العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يستقر تدريجيا مساء غد، ثم يتحول الى ماطر أحيانا اعتبارا من يوم السبت.

المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجبلية والداخلية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من الظهر خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

والحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.

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