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إليكم عداد الإصابات بكوليرا في لبنان

منذ ساعة واحدة
وزارة الصحة

وزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير مساء اليوم الثلاثاء 25\10\2022 عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 18اصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية ، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 305، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ، فيما سجل العدد التراكمي للوفيات 11″.

وكانت حذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من خطر تفشي أزمة صحية جديدة في لبنان.

وفي هذا المجال، ركز وزير الصحة العامة فراس الأبيض على “ضرورة تأمين المياه النظيفة كعامل أساسي يساعد على الحد من انتشار الوباء”، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه “حيث أمنت اليونيسف حوالي مئة ألف ليتر من المازوت لاستخدامها في تشغيل محطات ضخ المياه في مناطق الشمال والبقاع الشمالي والبقاع وبعض محطات تكرير المياه المبتذلة للتخفيف من عبء المياه الملوثة”.

في المقابل لفت إلى “التواصل مع محطات ضخ المياه سواء في لبنان الشمالي أم البقاع أظهر انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي عنها، ما يحدّ كثيراً من كميات المياه النظيفة التي تصل إلى المستخدمين”.

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