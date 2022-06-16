إليكم عدد إصابات التهاب الكبد منذ بداية العام

وزّع برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة نشرة عن مرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي.

وأعلن فيها أن “عدد الحالات المبلغ عنها في لبنان منذ بداية العام 2022 وحتى تاريخه وصلت الى 590 حالة معظمها في البقاع(229) والشمال (211) حالة”.

وتشهد عدد من المناطق في لبنان، تفشيا لمرض “التهاب الكبد الفيروسي الألفي” في ظل انقطاع الأدوية واللقاحات المدعومة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله في وقت سابق إن “انتشار المرض مرتبط بسوء الوضع الاجتماعي واستخدام جزء من الناس لمياه الشفة من الأنابيب، بوقت صيانة ومراقبة هذه المسائل ليست متوفرة في أكثرية المناطق اللبنانية خاصة في الأحياء المكتظة، ومن الواضح أن هناك تسرب في مكان ما لمياه الصرف الصحي باتجاه أنابيب مياه الشفة”.