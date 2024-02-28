إليكم كلفة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

في الوقت الذي يتظاهر فيه المتقاعدون في القطاع العام للمطالبة بمنحهم عطاءات إضافية تماثل تلك التي قد تقرر الحكومة منحها للعاملين يطرح التساؤل عن رواتب المتقاعدين كافة.

ووفق “الدولية للمعلومات”، بلغت كلفة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة في القطاع العام المقدرة في العام 2024: 24,596,000,000,000 ليرة لبنانية (نحو 274.8 مليون دولار أميركي على سعر الصرف المحدد من قبل وزارة المال بتاريخ 23/02/2024).

وكانت كلفة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة قد بلغت مع بدء الأزمة النقدية في العام 2020: 2,983,300,000,000 ليرة، بما يساوي حينها نحو 1.9 مليار دولار، وهو رقم يدل على ارتفاع مجموع الكلفة بالليرة اللبنانية بنسبة 824 %، وانخفاضها بالدولار بنسبة سبعة أضعاف.

مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يشمل القطاع العام باستثناء المؤسسات العامة والمصالح المستقلّة التي تسدد التعويضات من موازناتها الخاصة، لأن هؤلاء لا يستفيدون من معاشات تقاعدية وإنما يتقاضون تعويضات نهاية خدمتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

جدول تطور كلفة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة في القطاع العام بين العامين 2020-2024 تجدونه مرفقاً.