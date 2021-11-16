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أخبار لبنان
إليكم ما جاء بيان "هيئة ادارة السير"
16 - نوفمبر - 2021
زحمة سير - تعبيرية
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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اليبان التالي:
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