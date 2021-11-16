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إليكم ما جاء بيان "هيئة ادارة السير"

16 - نوفمبر - 2021
زحمة سير

زحمة سير - تعبيرية

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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اليبان التالي:

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