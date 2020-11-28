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إليكم مجموع محاضر الضبط تنفبذاً لقرار العبئة

منذ 11 دقيقة
القوى الأمنية تابعت الالتزام بقرار التعبئة العامة

القوى الأمنية تابعت الالتزام بقرار التعبئة العامة

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أوضحت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، أن “مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم 28-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا، بلغ 34680 محضراً”.

يذكر أنه عشية قرار الإقفال، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف ‏الاعمال محمد فهمي أنه ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد، ورأى أن ما ‏سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة، وقال: ‏‏“ممكن اتقبل بعض المسبات” من الذين لم يعجبهم الاقفال، لكن هذا ‏القرار أتى من مجلس الاعلى للدفاع ومن الحكومة”.‏

وتوجه فهمي إلى المياومين عبر الـ”ال بي سي” قائلا: “هناك وعد ‏بتقديم مساعدة رمزية لكم.‏

وأشار إلى أنه تقدم بخطة بديلة عن الاقفال العام لكن لم يتم التوافق ‏عليها لأسباب عدة، وشدد على أنه اذا لم يلتزم المواطن بقرارات ‏التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار الوباء.‏
واعتبر فهمي أن “50 بالمئة من المواطنين مع “المفرد والمجوز” لان ‏القرار يوفر على البيئة وعلى ميزانية الدولة وماليتها.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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