الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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إليكم موعد إصدار نتائج شهادة البكالوريا الفنية

منذ 37 دقيقة
المدارس

المدارس

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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن انتهاء أعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بشهادة البكالوريا الفنية لحملة شهادة الثانوية المهنية، وبهدف تمكين المرشحين من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية لحملة شهادة الثانوية المهنية الثانوية المهنية اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر.

ويُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى أحد الموقَعين التاليين:

http://Results.vte.gov.lb

http://Results.vte-gov.com​

 

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