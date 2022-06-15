إليكم موعد الاستشارات النيابية الملزمة

أفاد مصدر مسؤول لـ”رويترز” ان الرئيس اللبناني ميشال عون سيجري مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثا لتسمية رئيس وزراء جديد يوم الخميس 23 يونيو حزيران في قصر بعبدا.

وبمجرد تسميته، يجب على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر.

ويُنظر إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب من جديد.

وكان الرئيس عون قد أعلن الأسبوع الماضي تأجيل الاستشارات النيابية الى ما بعد زيارة هوكشتاين الى لبنان والقصر الجمهوري التي أجريت يوم أمس لبحث الموقف اللبناني من الترسيم.