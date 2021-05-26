إليكم نتائج الانتخابات التكميلية لنقابة المستشفيات

فاز في الانتخابات التكميلية لمجلس نقابة المستشفيات في لبنان 6 أعضاء بالتزكية وهم:

عن الاقامة القصيرة:

السيد فادي علامه (مستشفى الساحل الجامعي)

الاب مارك سعاده (مستشفى سيدة المعونات الجامعي)

السيدة رولا زهار (مستشفى جبل لبنان الجامعي)

السيد ريتشارد هيكل (مستشفى هيكل)

السيد عزام اسوم (مستشفى الاسلامي)

عن الاقامة الطويلة:

السيد ميشال شاهين (مركز بحنس الطبي)

كما فاز بالتزكية عن لجنة الآداب الاستشفائية كل من :

الدكتور اسد شرف الدين (مستشفى العيون)

السيد بطرس جلخ (مستشفى العين والاذن)

السيد جورج الغول (مستشفى سرحال)

كذلك اجريت انتخابات هيئة مكتب النقابة وفاز بالتزكية:

الرئيس: المهندس سليمان هارون (مستشفى هارون – عمارة شلهوب)، نائب الرئيس: السيد فادي علامة ( مستشفى الساحل – الغبيري)، امين السر: السيد محمد على حمندي (مستشفى المقاصد- بيروت الجامعي )، امين الصندوق: السيد ميشال شاهين ( مستشفى بحنس الطبي).

والاعضاء: الدكتور انطوني نصر (مستشفى سان شارل – الفياضية – بعبدا)، الدكتور علي عبدالله (مستشفى رياق- البقاع)، السيدة غادة القرعاوي (مستشفى البقاع – البقاع)، السيدة رولى زهار (مستشفى جبل لبنان – الحازمية الجامعي)، السيد حسين شقير( مستشفى الرسول الآعظم – طريق المطار)، السيد ريتشارد هيكل (مستشفى هيكل – الكورة)، الأب مارك سعادة (مستشفى سيدة المعونات – جبيل الجامعي) والسيد عزام اسوم ( المستشفى الاسلامي – طرابلس).